Потери от травматизма на украинских дорогах Всемирный банк оценивает в около 70 млрд грн в год - Криклий

КИЕВ. 8 сентября. УНН. По подсчетам Всемирного банка, социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортного травматизма в Украине оцениваются в около 70 млрд грн в год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

"Наш главный приоритет - это безопасность на дорогах. Уровень смертности и травматизма в результате ДТП в Украине является недопустимо высоким. По подсчетам Всемирного банка, социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортного травматизма оцениваются в почти 70 млрд грн в год. Это примерно 2% ВВП. Я уверен, что все мы играем за одну команду и совместными усилиями сможем достичь цели. Она проста - снижение уровня смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом как минимум на 30% до 2024 года и на 50% к 2030 году", - сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, это позволит сохранить более 1 тыс. человеческих жизней ежегодно.

Также он отметил, что в 2020 году уже провели закупки на 87% от программы безопасности движения, на которую было выделено 3,2 млрд грн.

Отмечается, что группа экспертов при Министерстве инфраструктуры уже разработала стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года, которая состоит из:

- цифровизации и внедрения интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;

- развития современной инфраструктуры безопасности;

- создание условий и правил на рынке перевозок, исключающие пренебрежение безопасностью со стороны перевозчиков;

- долговременной масштабной кампании, призванной существенно изменить уровень отношения общества к безопасности движения.

Напомним, в Украине планируют снизить смертность на дорогах минимум на 30%.