Ирина Верещук: в моей команде президент, премьер и парламентское большинство

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Если киевская городская власть будет в одной команде с центральной государственной властью в лице президента, парламента и премьер-министра, то в таком взаимодействии можно будет реализовать многие проекты, заявила народный депутат, кандидат на должность мэра Киева от партии “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН со ссылкой на ее интервью изданию “Фокус”.

“Моя команда в широком смысле включает президента, премьер-министра и большинство в парламенте. Образно говоря, я их тоже веду на киевские выборы. Представляете, какая будет синергия для города, если киевская городская власть будет в одной команде с центральной государственной властью в лице президента, парламента и премьер-министра? Многие киевские проекты можно реализовать только в плотном взаимодействии с центральной государственной властью. Например, объездная дорога или пригородная электричка. А местные бюджеты можно использовать для более локальных проектов: например киевская велосипедная стратегия”, — пояснила она.

Ирина Верещук, также рассказала о том, как будет определяться приоритеты в вопросах использования средств городского бюджета после победы на мэрских выборах в Киеве.

“Говоря о том, на что использовать средства городского бюджета, скажу, что если мне придется выбирать между строительством туристического моста и корпуса инфекционной больницы или, например, детского садика, поверьте, будут построены больница и детсад.

У меня другие приоритеты — и не только потому, что я женщина. Просто я, как говорится, хожу ногами по земле и чувствую, насколько это важно для людей. Стеклянные мосты мы тоже построим, но после больниц и детских садиков”, — аргументировала политик.

Напомним, согласно прогнозам букмекеров лидерами мэрской гонки в Киеве пока остаются Кличко и Верещук. При чем именно кандидата от СН, политологи называют самым неудобным для действующего мера во втором туре выборов.