Бортническая станция, Александровка и мусороперерабатывающий завод: Верещук назвала свои приоритеты на посту мэра Киева

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Кандидат на должность городского главы Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала о том, что готова сделать в столице в течение своей мэрской каденции. Об этом она сообщила в интервью "Фокусу", передает УНН.

Первое, это проведение реконструкции Бортнической станции аэрации.

"Как я уже сказала, проведу реконструкцию Бортнической станции аэрации, потому что мне стыдно и перед киевлянами, и перед нашими международными партнерами из Японии. Я не понимаю, как можно подписать соглашение с кредиторами, пообещать киевлянам и годами не начинать реконструкцию, проводя бесконечные тендеры", - сказала политик.

Также Верещук намерена достроить вторую очередь здания Центра инфекционных болезней Александровской больницы.

"За пять лет местные власти почему-то так и не смогли завершить этот долгострой. А я обещаю его достроить", - уточнила она.

Кроме того, по словам Верещук, Киеву очень нужен современный мусороперерабатывающий завод.

"Это тоже один из моих приоритетов. Я знаю, какая это проблема для Киева и других крупных городов Украины. Не понимаю, почему за пять лет столичные власти не смогли хотя бы начать строительство такого завода", - сказала кандидат.

Напомним, как сообщал УНН, каждый третий киевлянин недоволен работой Кличко на посту мэра.