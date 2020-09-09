Кандидат в мэры Киева о пробках: за первый год построим минимум 10 перехватывающих парковок

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Еще в 2015 году с помощью Всемирного банка разработана транспортная стратегия Киева. Однако она так и не была реализована, продолжая все это время пылиться в шкафу. Кандидат на пост городского главы Киева от партии “Слуга народа” Ирина Верещук рассказала, что намерена “вытянуть ее из шкафа” и начать решать проблемы киевских водителей реальными действиями. О этом сообщила в интервью изданию “Фокус”, передает УНН.

“Еще в 2015 году с помощью Всемирного банка разработана транспортная стратегия Киева. И где она? Положили эту стратегию в шкаф, там она и пылится. А я вытащу ее из шкафа, и мы каждый день пошагово будем ее реализовывать.

Для начала — строительство перехватывающих парковок на въезде в Киев. Это недорогие проекты, которые могут быстро дать отдачу. Это может значительно уменьшить заторы в городе. На примере Лондона и Варшавы мы знаем, как это работает.

Планирую, что в первый же год построим минимум 10 таких перехватывающих парковок”, — сказала она.

Также, смягчить проблему с пробками в столице, Верещук предлагает с помощью электротранспорта.

“Плюс ко всему мы можем смягчить проблему с пробками, предоставив людям альтернативу. К примеру, разрешив ездить на микромобильных средствах передвижения — электроскутерах, гироскутерах, велосипедах.

Это все — часть зеленой стратегии города, сторонницей которой я являюсь. Реализовать эту стратегию можно было давным-давно. Вы только вдумайтесь: для запуска всей велосипедной стратегии Киева нужен был всего 1 млрд грн”, — уточнила она.

Напомним, среди своих приоритетов на посту мэра Ирина Верещук назвала реконструкцию Бортнической станции аэрации, достройку здания Центра инфекционных болезней Александровской больницы и строительство мусороперерабатывающего завода.

Также напомним, согласно опросу “Рейтинг”, деятельностью Кличка на должности мэра не довольны почти 40% киевлян.