Порвала паспорт и вышла в окно: оппозиционеры рассказали, как Колесникову пытались выдворить из Беларуси

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Пресс-секретар Координационного совета Беларуси Антон Родненков и исполнительный секретарь Координационного совета Беларуси Иван Кравцов, которые ранее прибыли в Украину, рассказали о том, как силовики пытались их заставить вывезти оппозиционера Марию Колесникову из Беларуси, передаёт УНН.

Так, со слов Родненкова и Кравцова, за сутки до того как они пересекли украинскую границу, мужчины были задержаны спецслужбами РФ. О месте нахождения Марии Коелсниковой им не было известно вплоть до момента, когда её усадили силой в их машину у границы.

Под угрозой задержания молодых людей заставили выехать с территории Беларуси, при этом вывезти Колесникову.

“Около 11-и нас посадили на микроавтобусы, мы заехали по пути в сторону границы с Украиной в Комитет государственной безопасности, там мы, судя по всему, забрали Марию Колесникову... и мы выдвинулись в сторону украинской границы на пункт Александровка”, — сказал Кравцов.

Родненков сообщил, что до границы ехал отдельно от Кравцова. По его словам, в общей колонне ехало порядка 4-6 машин, одна из машин принадлежала Ивану Кравцову.

“Мы доехали до беларусского пограничного пункта. Я заметил, что мы проехали его без остановки. Я не выходил из свого черного БМВ и на полной скорости автомобиль проехал и выехал на нейтральную территорию. Весь кортеж остановился на нейтральной территории и там мне предложили пройти к БМВ Ивана... В этот момент появилась Мария Колесникова, её вели, это было достаточно шумно. Было слушно, что её ведут силой, что она сопротивляется, её насильно затолкали на заднее сидение. Предварительно на заднем сидении был режим, что изнутри двери не открываются. Она не могла выйти, кричала что она никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела впереди свой паспорт, она взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков, их она выкинула в окно неизвестным молодым людям, окружавшим машину. После этого она открыла окно и вышла через окно задних дверей, и пошла в сторону белоруской границы”, — добавил он.

Ранее беларусская оппозиция сообщила, что Колесникова разорвала паспорт на границе с Украиной.

Отметим, что Лукашенко считает “правильным” задержание Колесниковой и “просит у Украины” вернуть её соратников. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью российским телеканалам, что в курсе ситуации с попыткой пересечения границы республики членом Координационного совета беларусской оппозиции Марии Колесниковой.