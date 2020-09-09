Верещук: я завершу проекты, которые не смог завершить Кличко

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Долгострои в Киеве часто превращаются в кормушки для коррупционеров, которые годами без толку высасывая деньги из городского бюджета. Об этом в интервью “Фокусу” рассказала кандидат на пост городского главы Киева от партии “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН.

“Вообще, я против долгостроев. Часто они превращаются в кормушки для коррупционеров, годами без толку высасывая деньги из городского бюджета. Если проект нельзя завершить за пять лет, скорее всего, я его и не буду начинать.

Я за то, чтобы запускать только те проекты, которые можешь воплотить в жизнь до конца своей каденции. Чтобы городская община получила отдачу еще при тебе”, — сказала она.

Верещук также сказала, что намерена завершить те проекты в столице, которые так и не смог завершить Виталий Кличко.

“Я завершу проекты, которые не смог завершить Виталий Кличко. А если окажется, что это бестолковые долгострои, призванные только кормить коррупционеров, то такие проекты будут заморожены, город не станет тратить на них деньги”, — подчеркнула она.

Напомним, среди своих приоритетов на посту мэра Ирина Верещук назвала реконструкцию Бортнической станции аэрации, достройку здания Центра инфекционных болезней Александровской больницы и строительство мусороперерабатывающего завода.

Также напомним, согласно опросу “Рейтинг”, деятельностью Кличка на должности мэра не довольны почти 40% киевлян.