Белорусские оппозиционеры уже пообщались с СБУ, разведкой и пограничниками

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Пресс-секретар Координационного совета Беларуси Антон Родненков и исполнительный секретарь Координационного совета Беларуси Иван Кравцов, которые ранее прибыли в Украину, уже пообщались с представителями СБУ, украинскими пограничниками и приграничной разведкой страны. Об этом они рассказали на пресс-конференции в Киеве, передаёт УНН.

“Я увидел, что из леса неожиданно поперек дороги начинает выезжать микроавтобус синий. Мы поняли, что ситуация складывается довольно неприязно. Я нажал на газ, и мы елегантно, по обочине, быстро уехали... За нами началась погоня. Мы это видели, и максимально быстро приближались к шлагбауму (на украинском участке границы — ред.). Там нас встрелили очень любезные и понимающие сотрудники пограничних войск Украины, за это им большое спасибо”, — рассказал Кравцов.

Стоит отметить, что описанная им погоня происходила на нейтральной территории, после пересечения белорусского участка границы.

“Когла мы приехали на украинскую сторону, мы, соответственно, дали комментарии и представителям СБУ, и представителям пограничной разведки, и представителям пограничних войск. Рассказали то, что мы и сейчас говорим”, — добавил Родненков, опровергнув слова Александра Лукашенко о собственном задержании.

Отметим, что Лукашенко считает “правильным” задержание Колесниковой и “просит у Украины” вернуть её соратников. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью российским телеканалам, что в курсе ситуации с попыткой пересечения границы республики членом Координационного совета беларусской оппозиции Марии Колесниковой.