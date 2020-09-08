Криклий: наша инфраструктура должна стать цифровой

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Программа безопасности дорожного движения в 2018 году была реализована на 0%, а в 2020 году она проработана уже на 87%. Об этом во время встречи "Безопасность имеет значение" сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает УНН.

Криклий прокомментировал детализацию программы безопасности, которая должна была реализовываться еще в 2018 году.

"Здесь мы видим детализацию, как эта программа начинала работать. Темпы потрясающие, так как 2018 год - программа вообще не реализовывалась, 2019 год - только начались обработки, и 2020 год - мы уже провели 87% мероприятий, которые необходимо выполнить и я надеюсь, что на конец 2020 года на 100% мы эту программу завершим", - сказал министр.

Криклий отметил, что приоритетом в работе, связанной с безопасностью на дорогах, должно стать исключение человеческого влияния вообще.

"Меньше человеческого влияния, потому что все в мире уже просчитали, цифровые дороги, цифровизация, и собственно интеллектуальные транспортные системы - они должны стать основой, так как расчеты должны исходить из этого. Не субъективные вещи, когда и где разместить развязку или пешеходный переход, а именно математические, правильные расчеты. Поэтому инфраструктура должна становиться не просто безопасной, но и цифровой", - добавил Криклий.

По его словам, уже создано 76 демпферных систем и 26 кольцевых развязок, в частности на тех участках, где ранее были повышенные риски совершения ДТП. Как отмечает министр, были случаи столкновения из-за движения транспорта по встречной полосе, поэтому эта работа была первоочередной.

"Это как раз является одной из мер аудита безопасности, которые в том числе спасают человеческие жизни".

Также построено 977 пешеходных переходов с автономным освещением.

"Потому что строили дороги и ранее, но строили без освещенных пешеходных переходов, а это риск для участников дорожного движения", - подчеркнул Криклий.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что программа Президента "Большое строительство" на этот год будет реализована в оговоренные сроки. В то же время, по его словам, до конца года планируется запуск 50 комплексов автоматического взвешивания фур в движении, а в ВР решается вопрос запуска речного транспорта. Также Криклий намерен обязать порты взвешивать грузы при приеме.