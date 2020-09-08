Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата в нардепы

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще одного кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября. Всего зарегистрированы 3 кандидата в народные депутаты Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Рассмотрев заявление политической партии "Партия Сергея Суханова", вместе с другими документами о регистрации кандидата в народные депутаты Украины Сергея Суханова, выдвинутого 2 сентября 2020 года на семнадцатом (внеочередном) съезде этой партии, в одномандатном избирательном округе № 208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года и установив их соответствие требованиям избирательного законодательства, Комиссия зарегистрировала указанного кандидата в народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Сергей Суханов родился 13 октября 1976 года в городе Днепропетровске, является гражданином Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины и имеет высшее образование. Он является президентом Всеукраинской общественной организации "Ассоциация потребителей безопасности Украины", адвокатом, проживает в Днепре Днепровского района Днепропетровской области. Судимость отсутствует, субъект выдвижения - политическая партия "Партия Сергея Суханова".

"Как сообщалось, Комиссией уже было зарегистрировано два кандидата в народные депутаты Украины в ОИО № 208 - Алексея Оскера и Михаила Побегая", - указано в сообщении.

Напомним, ЦИК образовала окружную избирательную комиссию в Черниговской области.