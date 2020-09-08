Зеленский в Житомире полетал на симуляторе космолета

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Во время рабочей поездки в Житомирскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил Музей космонавтики им. С. П. Королева и "лично совершил полет на симуляторе космолета", передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как сообщили в Офисе, Глава государства ознакомился с историей космонавтики, а также с уникальными экспонатами музея. В частности, Владимир Зеленский лично осуществил полет на симуляторе космолета.

Он оставил запись в Книге почетных гостей и пообщался с коллективом музея.

Во время разговора Владимир Зеленский поблагодарил за сохранение этого пространства, известного не только в Украине, но и за рубежом.

"Это ценность, это история ... Выдающиеся люди из вашего края много сделали, чтобы Украина - и украинцы, и украинская наука - была в космосе", - отметил Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Имиджевый шаг: Немчинов объяснил, почему музей Королева сделают национальным

Также Глава государства поздравил работников музея с присвоением заведению статуса "Национальный". Соответствующий указ Глава государства подписал сегодня.

"Власть меняется, а реальные ценности остаются. Поэтому я решил предоставить статус национального, чтобы все это сохранилось, чтобы государство дало поддержку вашему музею, вам всем, каждому", - отметил он.

"Мы хотим помочь, чтобы осовременить ваш музей, популяризировать его", - добавил Владимир Зеленский.

Кроме того, Президент напомнил, что в следующем году в рамках Национальной программы "Большая стройка" в Украине начнется обновление музеев, театров и объектов историко-культурного наследия.

"Для нас очень важно, чтобы, кроме дорог, мостов, что-то оставалось для развития наших детей и нас", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Илона Маска после разговора с семьей Королева пригласили посетить Украину.