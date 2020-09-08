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Боксер Редкач приравнял Ломаченко к Путину

Боксер Редкач приравнял Ломаченко к Путину

Иван Редкач

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Украинский боксер Иван Редкач продолжил серию выпадов в адрес своего соотечественника, чемпиона мира по боксу в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василия Ломаченко, сообщает УНН со ссылкой на Instagram Редкача.

Накануне, по заявлению Редкача, Ломаченко в церкви в США напал на него. Сегодня же Редкач дал понять, как относится к Ломаченко как к личности, проведя параллели с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

"Для меня Ломаченко - хороший боец. Но как человеку симпатия к нему такая же, как к президенту России", - написал Редкач в комментариях под одним из своих постов в Instagram.

Добавим также, Ломаченко свой следующий поединок проведет 17 октября в Лас-Вегасе (США) против Теофимо Лопеса.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт, Украина
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