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В большинстве школ есть запасы антисептиков на несколько недель - Бабак

В большинстве школ есть запасы антисептиков на несколько недель - Бабак

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В большинстве школ есть антисептики, но этих запасов хватает на неделю или месяц. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил председатель комитета ВР по вопросам образования и науки Сергей Бабак, передает УНН.

"Это преувеличение, что в школах нет антисептиков. В большинстве школ действительно все есть. Но вопрос в том, что этого хватает, к сожалению, запасы у них на неделю - две - три, где-то на месяц. И вот здесь мы еще имеем определенное время, чтобы выделить деньги и закупить", - сказал Сергей Бабак.

По его словам, также есть проблема неэффективности местной власти, когда закупают маски или щитки по завышенным ценам.

Напомним, министр образования Сергей Шкарлет рассказал, за какие средства школы обеспечат масками и антисептиками.

Источник: УНН
Теги: Украина, школа
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