Зеленский дал музею Королева статус национального

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предоставил “Музею космонавтики С.П.Королева” Житомирского областного совета статус национального, подписав указ № 380/2020, передает УНН.

"Предоставить коммунальному учреждению "Музей космонавтики С.П.Королева" Житомирского областного совета статус национального и в дальнейшем именовать его - коммунальное учреждение "Национальный музей космонавтики им.М.С.П.Корольова" Житомирского областного совета", - говорится в указе.

Кроме того, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский посетил Музей космонавтики им. С. П. Королева.

Глава государства поздравил работников музея с присвоением заведению статуса "Национальный".

"Власть меняется, а реальные ценности остаются. Поэтому я решил предоставить статус национального, чтобы все это сохранилось, чтобы государство дало поддержку вашему музею, вам всем, каждому", - отметил он.

"Мы хотим помочь, чтобы осовременить ваш музей, популяризировать его", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский в Житомире полетал на симуляторе космолета.