"Александрия" приобрела футболиста из чемпионата Словакии

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Представитель УПЛ "Александрия" объявил о подписании полузащитника Вадима Янчака, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

21-летний украинец подписал трехлетний контракт с ФК “Александрия”. Последним клубом игрока был словацкий “Попрад”.

“Впечатления только положительные. Очень понравилась команда. Я уже был до этого знаком с Денисом Устименко, Владиславом Бабогло и Глебом Бухалом. У меня заканчивался контракт со словаками и пришло предложение от футбольного клуба „Александрия“. Я без колебаний дал согласие и почти сразу приехал на базу. „Александрия“ очень хорошая команда. Мне посчастливилось сыграть против нее еще будучи в составе ФК „Львов“. Теперь попробую закрепиться в основе, показать себя в действии, потому что есть большое желание играть и помогать команде одерживать победы”, — подчеркнул Янчак.

Примечательно, что полузащитник является воспитанником ПФК “Львов”, за который играл до 2019 года. C тех пор Вадим выступал за “Попрад” и “Локомотив” из Кошици во втором дивизионе Словакии. В прошлом сезоне Янчак провел 17 матчей в “Попраде” и отметился одним голом.