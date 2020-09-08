Отбор на Евро-2021: украинская "молодежка" взяла реванш за поражение от финских сверстников

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Молодежная сборная Украины провела шестой матч квалификации на чемпионате Европы по футболу среди 21-летних в гостях против ровесников из Финляндии, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

С первых минут гости обозначили свое преимущество. Опасно бил сикан, затем Топалов. Финны к воротам украинцев доходили крайне редко. А уже в середине тайма преимущество украинской сборной воплотилось в гол Конопли — 0:1. Хозяева немного активизировались, но защита “сине-желтых” действовал хорошо. К тому же в компенсированное время гости снова поразили цель. В своем стиле, на опережение, после фланговой передачи Дубинчака отличился сикан — 0:2.

В начале второго тайма соперники обменялись опасными моментами. Сначала Яаскеляйнен отразил удар Булеца, а чуть позже Сойсало не смог переиграть Трубина в ближнем бою. После этого момента инициатива перешла к финнам, однако по-настоящему опасных моментов у них почти не было. А вот на 77-й минуте “сине-желтые” могли довести счет до разгромного, но Цитаишвили, разобравшись с защитой, не смог переиграть вратаря финнов.

Правда, на 86-й минуте хозяева таки имели свой шанс, когда мешкотно подарил мяч Валакари, но Трубин выиграл дуэль у полузащитника хозяев. В итоге победа сборной Украины — 2:0.

Стоит отметить, что Украина обогнала финнов в турнирной таблице и заняла третью строчку — 7 очков. Лидером осталась Дания — 19 очков, на три балла отстает Румыния.