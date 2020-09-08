Берлин хочет общеевропейского ответа на отравление Навального

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Ответ на отравление российского оппозиционера Алексея Навального должен быть предоставлен на европейском уровне, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом она заявила во вторник, 8 сентября, на заседании фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, пишет DW, информирует УНН.

Меркель отметила, что в ЕС многие не связывают отравление Навального с прекращением строительства газопровода "Северный поток-2". Руководительница немецкого правительства напомнила также, что реакция на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля было ответом большинства стран Европы совместно с США.

Аналогичного мнения о том, что конкретные меры в связи с отравлением Навального нужно принять "в результате переговоров и тесного внутриевропейской взаимодействия", придерживается и государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот. Коснувшись вопроса прекращения достройки "Северного потока-2" из России в Германию, он отметил, что это "не только немецкий проект", ведь в нем принимают участие сто компаний из двенадцати европейских стран.

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Несмотря на это, по словам Рота, правительство ФРГ "открыто для всех вариантов санкций". "Мы четко дали понять, что изучаем весь инструментарий", - заявил он информагентству AFP.

Немецкий политик подчеркнул, что здесь речь идет не про двусторонний конфликт: "Это конфликт между Россией и демократическими правовыми государствами - в первую очередь в Европе, но также и во всем мире".

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По словам Михаэля Рота, поскольку отравление Навального стало серьезным нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, здесь речь идет не о вопросах двусторонних, а - международных отношениях.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Он находился в коме. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что событие не является отравлением. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. После его ввели в искусственную кому. Накануне оппозиционера вывели из комы.



Соратники Навального считают, что он был отравлен и заявляют, что это связано с его политической деятельностью. В Кремле отрицают причастность к инциденту с политиком.

2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок".