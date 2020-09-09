Звездный футболист Мбаппе заразился коронавирусом

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Самый дорогой футболист мира, нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе пройдет карантин из-за положительного результата теста на Covid-19, передает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Франции.

Футболист пропустил поединок сборной против Хорватии в Лиге наций после положительного теста на коронавирус, ведь был исключен из команды.

Отмечено, что предыдущие два теста француза перед матчем со Швецией дали отрицательный результат.

Стоит отметить, что коронавирусом ранее заразились и другие футболисты “Пари Сен-Жермен”, среди которых нападающие Неймар и Икарди, полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.

Также добавим, трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 180 млн. евро. 21-летний французский форвард — самый дорогой футболист мира по версии авторитетного портала transfermarkt.