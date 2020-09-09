Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,75 0,0601  EUR: 32,81 0,0780 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Отравление Навального: от Германии можно ожидать жесткой реакции, но не эмбарго с РФ
Отравление Навального: от Германии можно ожидать жесткой реакции, но не эмбарго с РФ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку Архив
11625

Звездный футболист Мбаппе заразился коронавирусом

Звездный футболист Мбаппе заразился коронавирусом

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Самый дорогой футболист мира, нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе пройдет карантин из-за положительного результата теста на Covid-19, передает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Франции.

Футболист пропустил поединок сборной против Хорватии в Лиге наций после положительного теста на коронавирус, ведь был исключен из команды.

Отмечено, что предыдущие два теста француза перед матчем со Швецией дали отрицательный результат.

Стоит отметить, что коронавирусом ранее заразились и другие футболисты “Пари Сен-Жермен”, среди которых нападающие Неймар и Икарди, полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.

Также добавим, трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 180 млн. евро. 21-летний французский форвард — самый дорогой футболист мира по версии авторитетного портала transfermarkt.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.