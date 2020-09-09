Главы МИД G7 осудили отравление Навального и призвали наказать виновных

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Министры иностранных дел стран-участниц G7 выступили с совместным заявлением, в котором осудили отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление, передает УНН.

“Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, а также Высокий представитель Европейского союза, едины в том, что самым решительным образом осуждаем подтвержденное отравление Алексея Навального”, — говорится в заявлении.

Главы МИД G7 призвали Россию провести максимально быстрое и прозрачное расследование происшествия и наказать виновных за “это ужасное нападение с отравлением”.

“Германия проинформировала партнеров по G7 о том факте, что клинические и токсикологические выводы медицинских экспертов Германии и специализированной лаборатории вооруженных сил Германии говорят о том, что господин Навальный является жертвой химической атаки с применением химического нервно-паралитического вещества из группы „Новичок“, субстанции, разработанной Россией”, — говорится в заявлении.

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Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Он находился в коме. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что событие не является отравлением. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. После его ввели в искусственную кому. Накануне оппозиционера вывели из комы.



Соратники Навального считают, что он был отравлен и заявляют, что это связано с его политической деятельностью. В Кремле отрицают причастность к инциденту с политиком.

2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы “Новичок”.

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