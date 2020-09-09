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Минфин привлек меньше 1 млрд гривен на аукционе по размещению ОВГЗ

Минфин привлек меньше 1 млрд гривен на аукционе по размещению ОВГЗ

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Министерство финансов провело во вторник размещения номинированных в гривне облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Результатам аукциона показали, что Украина в госбюджет удалось привлечь меньше одного миллиарда гривен, что является одним из самых низких результатов последних месяцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства и "Радио Свобода".

“От размещения гривневых однолетних бумаг в государственный бюджет было привлечено 329 млн грн, а от трехлетних — 656 млн гривен. Средневзвешенная доходность однолетних ОВГЗ составила 9,28%, а по трехлетним бумагам — 10,46%”, — говорится в сообщении министерства.

Как пишет “Радио Свобода”, всего размещения составил 987 млн гривен, это почти в три раза меньше, чем на прошлой неделе 1 сентября (тогда размещения ОВГЗ составил 2,8 миллиарда гривен).

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По сравнению с предыдущими аукционами Министерство финансов Украины увеличило процентную ставку по трехлетним бумагам — с уровня 10,25% (а четыре недели назад эта ставка составляла 10%).

Ранее в Минфине сообщали, что Украина выплатила еврооблигации на сумму 2,1 миллиарда долларов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минфин, ОВГЗ
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