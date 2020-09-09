На Ровенщине за сутки обнаружили 62 новых случая COVID-19

КИЕВ. 9 сентября. УНН. На Ровенщине зарегистрировано 62 новых случая инфицирования COVID-19 в сутки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.

“По состоянию на вечер 8 сентября на Ровенщине зарегистрировано 62 новых случаев заболевания COVID-19”, — написал Коваль.

Он добавил, что возраст больных составил от 4 до 82 лет.

“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 9943 случая заболевания коронавирусной болезни. В области зарегистрировано 138 летальных случаев, вызванных COVID-19”, — добавил он.

Глава ОГА сообщил, что преодолели болезнь 7259 человек. “Выздоровел 91 житель области из большинства районов”, — отчитался он о статистике по 8 сентября.

В работе лаборатории остается 376 образцов.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 140 479 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2934 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.