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В Высшем совете правосудия обнаружили COVID-19

В Высшем совете правосудия обнаружили COVID-19

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Высшем совете правосудия (ВСП) диагностировали случай коронавирусной болезни. Об этом сообщили в пресс-центре ВСП, передает УНН.

“Подтвердилось подозрение заболевания COVID-19 одного из работников Высшего совета правосудия. Сейчас инфицированное лицо находится на самоизоляции в состоянии, не требует госпитализации”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время установлен круг лиц, которые могли контактировать с инфицированным, и проведено их тестирование на заболевание.

“Высшим советом правосудия принимаются меры по предотвращению распространения заболевания и для обеспечения устойчивой и безопасной работы ВСП”, — добавляется в сообщении.

Напомним, Высший совет правосудия принял решение о возвращении без рассмотрения Генеральному прокурору Ирине Венедиктов ходатайство об отстранении от правосудия председателя ОАСК Павла Вовка.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Высший совет правосудия
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