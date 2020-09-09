В Высшем совете правосудия обнаружили COVID-19

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Высшем совете правосудия (ВСП) диагностировали случай коронавирусной болезни. Об этом сообщили в пресс-центре ВСП, передает УНН.

“Подтвердилось подозрение заболевания COVID-19 одного из работников Высшего совета правосудия. Сейчас инфицированное лицо находится на самоизоляции в состоянии, не требует госпитализации”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время установлен круг лиц, которые могли контактировать с инфицированным, и проведено их тестирование на заболевание.

“Высшим советом правосудия принимаются меры по предотвращению распространения заболевания и для обеспечения устойчивой и безопасной работы ВСП”, — добавляется в сообщении.