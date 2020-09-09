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Половина игроков действующего чемпиона Украины по баскетболу заразились коронавирусом

Половина игроков действующего чемпиона Украины по баскетболу заразились коронавирусом

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Официальный сайт БК "Днепр" сообщил о том, что ряд игроков из состава команды сдали положительные тесты на коронавирус, передает УНН со ссылкой на ФБУ.

Баскетбольный клуб “Днепр” снялся с товарищеского турнира “Gloria cup”. Так, диагноз подтвердился у пяти игроков, которым провели еще дополнительное обследование в местном госпитале для уточнения схемы лечения. В большинстве болезнь протекает в легкой форме без осложнений.

Таким образом, “Днепр” вынужден был отказаться от дальнейшего проведения контрольных матчей в Турции.

Стоит отметить, что уже 9-го сентября команда вернется в Днепр.

Стоит отметить, что в Турции украинский клуб успел провести три контрольных поединка и во всех потерпел фиаско (против “Галатасарая”, “Эфес Пилсена” и “Башакшехира”).

Добавим, что 22 сентября чемпион Украины должна сыграть матч квалификации Лиги чемпионов против голландского “Гронингена”.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол, Коронавирус
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