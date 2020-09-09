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Коронавирус на Буковине: почти 60% больных - женщины, но чаще умирают мужчины

Коронавирус на Буковине: почти 60% больных - женщины, но чаще умирают мужчины

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Черновицкой области в течение вторника зафиксировали 150 случаев инфицирования COVID-19. Всего в области уже более 11,5 больных инфекцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.

За последние сутки — было зафиксировано 150 случаев болезни, 11 581 целом. 90 человек — выздоровели за последние сутки, 6779 с начала эпидемии. Черновицкий областной центр исследовал 752 образцов в сутки.

“На коронавирус в Черновицкой области больше болеют женщины, их в структуре больных 57,7%, мужчин, соответственно, — 42,3%”, — написал Осачук. Несмотря на это, как отметил председатель ОГА, среди умерших преобладают мужчины, их 53,1%.

Он напомнил, что COVID-19 унес жизни уже 302 буковинцев. “Больше всего летальных случаев зафиксировано в возрастной группе от 60 до 69 лет — 89”, — привел статистику Осачук.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 140 479 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2934 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Черновцы и Черновицкая область
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