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Во время очередного марша в Беларуси задержали не менее 40 человек

Во время очередного марша в Беларуси задержали не менее 40 человек

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Во вторник, 8 сентября, в Минске люди собрались на стихийный “Марш в поддержку репрессированных” в Беларуси. Около 18:00 люди начали собираться на площади у Камаровского рынка в Минске, после чего силовики начали задерживать демонстрантов. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Радыё Свабода” и правозащитный центр “Вясна”.

Отмечается, что сначала в акциях участвовали преимущественно женщины. После скопления других демонстрантов в районе Камаровского рынка — к месту подъехали автозаки и полицейские микроавтобусы, после чего начались задержания демонстрантов.

Издание “Радыё Свабода” писала о не менее 45 задержанных, когда правозащитный центр “Вясна” сообщил о по меньшей мере 40 человек.

“Вечером 8 сентября у Камаровского рынка в Минске и на проспекте Машерау были задержаны протестующие в поддержку Марии Колесниковой ... По состоянию на 21:00 известно более 40 задержанных”, — написали правозащитники и добавили поименный список задержанных лиц.

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Акции протеста в Беларуси начались 9 августа. Это произошло после объявления о победе Александра Лукашенко на выборах президента. Участники протестов считают, что итоги выборов сфальсифицировали, а на самом деле победила Светлана Тихановская. Ежедневно на улицы выходят тысячи демонстрантов. В первые дни власти жестоко разгоняла их, затем задерживать людей стали выборочно.

Источник: УНН
Теги: выборы, протесты, Беларусь, задержание
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