Определился предпоследний участник второго раунда Кубка Украины по футболу

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Ровенский “Верес” праздновал уверенную победу во встрече с черкасским “Днепр” в поединке стартового этапа Кубка Украины по футболу (5:0), передает корреспондент УНН.

Дебютный гол в первой встрече за клуб уже на старте баталии, а именно на третьей минуте — оформил Роман Мельник, который замкнул подачу партнера с углового. Через десять минут Сергей Петька сделал цифры на табло 2:0.

В конце 45-минутки Шестаков оформил дубль, а точку во встрече после перерыва поставил Гегедош (89 минута).

Отметим, что в заключительном поединке первого этапа КУ в гости к запорожского “Металлурга” пожалует краматорский “Авангард”.

Добавим также, в следующий этап турнира пробились такие команды, как “Кривбасс”, “Нива” Тернополь, “Кремень”, “Черноморец”, “Ужгород”, “Николаев”, “Диназ”, “Таврия” и другие.