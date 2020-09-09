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Среда, 9 сентября 2020, 02:45 • Илья Нежигай • 11925
Умер обладатель премии "Оскар" за фильм "Пианист" Рональд Харвуд
Рональд Харвуд
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Британский писатель, драматург и сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на заявление его семьи, передает УНН.
В заявлении семьи говорится, что Харвуд умер во вторник, 8 сентября, в своем доме в графстве Сассекс.
Рональд Харвуд является лауреатом премии “Оскар” за фильм “Пианист” в номинации “Лучший адаптированный сценарий”.
Напомним, в июне умер режиссер фильмов “Бэтмен навсегда” и “Призрак оперы” Джоэл Шумахер.
Источник: УНН
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