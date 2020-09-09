Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,75 0,0601  EUR: 32,81 0,0780 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Отравление Навального: от Германии можно ожидать жесткой реакции, но не эмбарго с РФ
Отравление Навального: от Германии можно ожидать жесткой реакции, но не эмбарго с РФ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку Архив
11925

Умер обладатель премии "Оскар" за фильм "Пианист" Рональд Харвуд

Умер обладатель премии "Оскар" за фильм "Пианист" Рональд Харвуд

Рональд Харвуд

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Британский писатель, драматург и сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на заявление его семьи, передает УНН.

В заявлении семьи говорится, что Харвуд умер во вторник, 8 сентября, в своем доме в графстве Сассекс.

Рональд Харвуд является лауреатом премии “Оскар” за фильм “Пианист” в номинации “Лучший адаптированный сценарий”.

Напомним, в июне умер режиссер фильмов “Бэтмен навсегда” и “Призрак оперы” Джоэл Шумахер.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, смерть, Оскар, фильм
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.