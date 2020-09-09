Украинец попал в число самых любимых боксеров Майка Тайсона

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Легенда бокса американец Майк Тайсон назвал боксеров выступление которых приносит ему наибольшее удовольствие, передает УНН со ссылкой на "ESPN Ring side".

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон составил список из самых любимых боксеров современности в котором место нашлось украинском Василию Ломаченко.

“За Ломаченко интересно наблюдать. Девин Хейни хороший, Шакур Стивенсон тоже. Джервонта Дэвис в порядке, Эррол Спенс по-настоящему хороший, Теренс Кроуфорд. Есть много умелых бойцов. Вот тот малыш Райан Гарсия — очень крутой парень!” — признался Тайсон.

Добавим, что 54-летний Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в период 1987-1990 годах. Кроме того, Тайсон проведет 28 ноября выставочный бой с Роем Джонсом-младшим.