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Украинец попал в число самых любимых боксеров Майка Тайсона

Украинец попал в число самых любимых боксеров Майка Тайсона

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Легенда бокса американец Майк Тайсон назвал боксеров выступление которых приносит ему наибольшее удовольствие, передает УНН со ссылкой на "ESPN Ring side".

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон составил список из самых любимых боксеров современности в котором место нашлось украинском Василию Ломаченко.

“За Ломаченко интересно наблюдать. Девин Хейни хороший, Шакур Стивенсон тоже. Джервонта Дэвис в порядке, Эррол Спенс по-настоящему хороший, Теренс Кроуфорд. Есть много умелых бойцов. Вот тот малыш Райан Гарсия — очень крутой парень!” — признался Тайсон.

Добавим, что 54-летний Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в период 1987-1990 годах. Кроме того, Тайсон проведет 28 ноября выставочный бой с Роем Джонсом-младшим.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
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