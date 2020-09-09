Повторение финала ЧМ-2018: французы нанесли поражение хорватам

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Франции со счетом 4:2 обыграла команду Хорватии, передает УНН.

Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс". Счет открыл Ловрен на 17 минуте, но удачная концовка тайма помогла "трехцветным" выйти вперед - 2:1. Гол забил Гризманн, а также состоялся автогол от Ливаковича.

Через десять минут начала второго тайма Брекало выровнял положение, но победу французам принесли мячи в исполнении Упамекано и Оливье Жиру.

Таким образом, произошло повторение финала чемпионата мира 2018 года в котором хорваты также уступили французам.

Отметим, что в активе Жиру стало 40 забитых голов в составе сборной.

Примечательно, что из-за заражения коронавируса декабря пропустил Килиан Мбаппе.