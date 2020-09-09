В Техасе впервые успешно клонировали лошадь Пржевальского

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Хьюстоне, что в Техасе, родился впервые успешно клонированный малыш лошади Пржевальского. Лошадь смогли клонировать благодаря замороженному образцу ДНК, которую зоопарк хранил с 1980 года. Об этом сообщает “Голос Америки” со ссылкой на Прессрелизы зоопарка города Сан-Диего, передает УНН.

Для клонирования использовали клетки жеребца, который родился в 1975 году в Великобритании. Впоследствии его переправили в США, где он жил до 1998 года.

“Это рождения расширяет возможности генетического спасения диких видов, оказавшихся под угрозой исчезновения. Усовершенствованные репродуктивные технологии, в том числе клонирования, могут спасти виды и позволить нам восстановить генетическое разнообразие, которое бы в противном случае было бы со временем потерянным”, — сказал Рян Филан, исполнительный директор компании Revive & Restore, которая принимала участие в клонировании.

Новорожденного жеребенка назвали Курт — когда малыш подрастет, его планируют доставить в зоопарк Сан-Диего, где он сможет присоединиться к другим представителям своего вида.

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Лошадь Пржевальского в естественной среде можно найти в Монголии и Китае, животные пребывают под особой угрозой исчезновения. Ранее этот вид в дикой природе считали вымершим, его представителей можно было встретить в основном в зоопарках в различных странах мира.

Однако впоследствии благодаря программам разведения и восстановления животных, популяцию лошадей Пржевальского удалось увеличить и вернуть животных на свободу.

Напомним, Китай провел клонирования обезьяны с отредактировано геномом .