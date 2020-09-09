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Игрок сборной Италии второй раз за год порвал связку на колене

Игрок сборной Италии второй раз за год порвал связку на колене

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Тяжелая травма настигла полузащитника "Ромы" и сборной Италии Николо Дзаньоло в матче второго тура группового этапа Лиги наций против национальной команды Нидерландов (1:0), сообщает УНН со ссылкой на сайт "Ромы".

Дзаньоло был вынужден покинуть поле за несколько минут до перерыва в игре с нидерландцами. МРТ подтвердило, что у игрока был полный разрыв передней крестообразной связки левого колена. По данным римского клуба, сегодня на игрока ожидает операция.

Отметим, что 21-летний спортсмен пропустит минимум полгода. 2020 года повреждения для футболиста стало вторым. В январе он получил аналогичную травму на другом колене и пропустил семь месяцев.

Обратим внимание, что Дзаньоло провел седьмой поединок в составе национальной сборной Италии. В сезоне-2019/20 полузащитник провел 33 матча, забил 8 голов и сделал 3 результативных паса.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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