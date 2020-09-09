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Лига наций: Роналду забил больше ста голов за сборную и принес победу Португалии

Лига наций: Роналду забил больше ста голов за сборную и принес победу Португалии

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Неизменный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым европейцем, который забил уже более ста голов за национальную сборную. Об этом инфомруе УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Отметку в сто голов он достиг в матче сборной Португалии в гостях в Швеции в рамках Лиги наций УЕФА. В этот вечер он забил свой сотый и сто первый гол за национальную команду, а его коллектив выиграл 2:0.

Более Роналду на уровне сборных забивал только нападающий сборной Ирана Али Даеи — 109 мячей. Среди женщин отметку в 100 голов за сборную достигли сразу семь футболисток. Лидирует Кристин Синклер из Канады (186), а в Европе — немка Биргит Принц (128).

Португалец также стал лучшим снайпером европейских сборных в истории, опережая легендарного венгра Ференца Пушкаша на 17 голов.

Примечательно, что в активе Роналду 15 дублей, 9 хет-триков, 2 покер, а еще 42 мяча он забил по одному в матчах.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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