ABC: в США подготовили доклад по распространению Россией дезинформации про Байдена

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США подготовило и направило местным властям доклад, в котором утверждается, что Россия распространяет дезинформацию относительно психического здоровья кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC, ссылаясь на копию документа в распоряжении, передает УНН.

Ранее ABC сообщало, что МВБ в июле текущего года готовило доклад, в котором говорилось о проведении РФ кампании по распространению “утверждений о слабом психическое здоровье” бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Согласно утверждению телекомпании, до вторника в министерстве был подготовлен обновленный вариант доклада, который уже был разослан представителям американских властей на местах. ABC подчеркивает, что этому способствовала внимание СМИ к данной теме. В докладе, в частности, речь идет о деятельности этой кампании со стороны России, которая продолжается в течение года. В рамках этой деятельности распространяет дезинформацию о здоровье Байдена.

Действующий президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о том, что из-за преклонного возраста кандидат от демократов уже “не помнит, что делал вчера”, и не сможет в полной мере справляться с обязанностями президента.

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Напомним, кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден имеет 71,1% шансов на победу, по данным агрегатора опросов FiveThirtyEight.