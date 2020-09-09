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Коронавирус в мире: инфицировано уже 27,4 млн человек, умерло - почти 900 тысяч

Коронавирус в мире: инфицировано уже 27,4 млн человек, умерло - почти 900 тысяч

КИЕВ. 9 сентября. УНН. По состоянию на утро среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 896 173. В свою очередь, выздоровели 18 444 140 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.

Всего в мире 27 477 869 человек инфицировано.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (6 326 510), Индия (4 280 422), Бразилия (4 162 073), Россия (1 032 354), Перу, Колумбия, Южная Африка, а также Мексика, Испания, Аргентина Чили, Иран и Франция.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (189 637), Бразилии (127 464), Индии (72 775), Мексике (68 484), Великобритании (41 675), Италии, Франции и Перу.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 140 479 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2934 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: болезнь, Коронавирус, мир
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