Официальный курс гривны установлен на уровне 27,80 грн/доллар

КИЕВ. 9 сентября. УНН. На 9 сентября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,80 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.803200 грн за доллар;

32.798000 грн за евро;

0.364210 грн за российский рубль;

36.252600 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 8 сентября курс указанных валют упал, кроме доллара, курс которого вырос.