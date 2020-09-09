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Среда, 9 сентября 2020, 06:15 • УНН • 9810
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,80 грн/доллар
КИЕВ. 9 сентября. УНН. На 9 сентября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,80 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.803200 грн за доллар;
32.798000 грн за евро;
0.364210 грн за российский рубль;
36.252600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 8 сентября курс указанных валют упал, кроме доллара, курс которого вырос.
Источник: УНН
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