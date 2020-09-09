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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,80 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,80 грн/доллар

КИЕВ. 9 сентября. УНН. На 9 сентября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,80 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.803200 грн за доллар;

32.798000 грн за евро;

0.364210 грн за российский рубль;

36.252600 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 8 сентября курс указанных валют упал, кроме доллара, курс которого вырос.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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