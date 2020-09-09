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Среда, 9 сентября 2020, 06:30 • УНН • 9810
На сегодня установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 9 сентября 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 715.6588 грн;
Серебро - 23.7311 грн;
Платина - 806.7210 грн;
Палладий - 2 053.5416 грн.
По сравнению с 8 сентября курс платины вырос, когда другие металлы - упали.
Источник: УНН
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