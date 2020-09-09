На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 9 сентября 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 715.6588 грн;

Серебро - 23.7311 грн;

Платина - 806.7210 грн;

Палладий - 2 053.5416 грн.

По сравнению с 8 сентября курс платины вырос, когда другие металлы - упали.