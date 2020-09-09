Трамп объявит о сокращении военного присутствия в Ираке

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп 9 сентября официально объявит о сокращении военного присутствия Штатов на территории Ирака. Об этом говорится на сайте пресс-пула Белого дома со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации США, передает УНН.

“Чиновник сказал, что завтра (9 сентября) ожидается объявление о дальнейшем выводе войск из Ирака, а в ближайшие дни — еще одно объявление Афганистана”, — уточняется в сообщении.

Трамп неоднократно ранее заявлял о намерении сократить количество вооруженных сил, задействованных на Ближнем Востоке. В начале августа он указал, что до ноября численность американского контингента в Афганистане сократится с 8 тыс. до 4-5 тыс. военных. В конце августа президент добавил, что США планируют сократить количество своих вооруженных сил в Ираке.

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В 2018 году США уменьшили контингент вооруженных сил, задействованных в сирийском конфликте. Как позже объяснял Трамп, бороться с “Исламской государством” (ИГ) пришло время “другим странам”.