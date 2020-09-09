ФК "АЗ" перенес матч чемпионата Нидерландов перед встречей с "Динамо" в ЛЧ

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Соперник "Динамо" по Лиге чемпионов перенес матч внутреннего чемпионата Нидерландов, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Встреча должны были провести 12 сентября. “АЗ” подал запрос о переносе, поскольку 15 сентября сыграет с “Динамо” в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Клуб получил положительный ответ.

По словам “АЗ”, такое решение является положительным не только для клуба, но и нидерландского футбола в целом.

Добавим, что матч “Динамо” — “АЗ” состоится 15 сентября на НСК “Олимпийский”. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.