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Среда, 9 сентября 2020, 07:29 • Сергей Куркович • 6150
ФК "АЗ" перенес матч чемпионата Нидерландов перед встречей с "Динамо" в ЛЧ
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Соперник "Динамо" по Лиге чемпионов перенес матч внутреннего чемпионата Нидерландов, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Встреча должны были провести 12 сентября. “АЗ” подал запрос о переносе, поскольку 15 сентября сыграет с “Динамо” в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Клуб получил положительный ответ.
По словам “АЗ”, такое решение является положительным не только для клуба, но и нидерландского футбола в целом.
Добавим, что матч “Динамо” — “АЗ” состоится 15 сентября на НСК “Олимпийский”. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.
Источник: УНН
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