ООС: на Донбассе сохраняется "режим тишины", но два военных подорвались на мине

КИЕВ. 9 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 8 сентября, на участках ответственности украинских подразделений нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.

“За прошедшие сутки, 8 сентября, на участках ответственности украинских подразделений нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдалась тишина. Подразделения Объединенных сил постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварных действий противника”, — говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что вчера, во время проведения инженерных работ в тылу наших позиций получили боевое травмирования от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил. “Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное”, — сообщили в штабе.

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С начала текущих суток, 9 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

Отмечается, что кроме военнослужащих ВСУ в районе проведения ООС надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны.

Так, в прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминировано почти 8 гектаров территории и передано на уничтожение 53 взрывоопасных предмета.

“Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки завершены ремонтные работы 15 домов, еще на 28 объектах работы продолжаются. Всего с начала проведения операции Объединенных сил уже восстановлено 1287 домов”, — говорится в сообщении.

“Ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой”, — резюмировали в пресс-центре ООС.

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