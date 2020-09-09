Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,75 0,0601  EUR: 32,81 0,0780 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Отравление Навального: от Германии можно ожидать жесткой реакции, но не эмбарго с РФ
Отравление Навального: от Германии можно ожидать жесткой реакции, но не эмбарго с РФ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку Архив
6255

Нефть Brent торгуется ниже 40 долл. за баррель

Нефть Brent торгуется ниже 40 долл. за баррель

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в среду утром в ходе торгов упали в цене до 39,52 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,65%.

Так, накануне фьючерсы на нефть упали ниже 40 долларов за баррель впервые с 25 июня, на фоне признаков падения спроса, что продолжает снижать цены.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 36,48 доллара за баррель, потеряв 0,76%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Источник: УНН
Теги: нефть, цены
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.