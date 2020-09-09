Нефть Brent торгуется ниже 40 долл. за баррель

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в среду утром в ходе торгов упали в цене до 39,52 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,65%.

Так, накануне фьючерсы на нефть упали ниже 40 долларов за баррель впервые с 25 июня, на фоне признаков падения спроса, что продолжает снижать цены.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 36,48 доллара за баррель, потеряв 0,76%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.