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Новости: Киев
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Утром Киев стоит в пробках

Утром Киев стоит в пробках

КИЕВ. 9 сентября. УНН. По состоянию на 8:15 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, в пробках стоит улица Семена Скляренко, улица Богатырская, проспект Степана Бандеры, улица Автозаводская, проспект Правды, улица Мостицкая, улица Сергея Данченко, улица Кирилловская, улица Ивана Выговского, улица Стеценко, улица Щусева, улица Елены Телиги, улица Юрия Ильенко.

Также в пробках проспект Победы, улица Жилянская, улица Вадима Гетьмана, проспект Любомира Гузара, проспект Леся Курбаса, проспект Валерия Лобановского, Лыбидская площадь, Голосеевский проспект и Большая Окружная дорога.

Кроме того, затруднено движение на проспекте Академика Глушкова, проспекте Академика Королева, Отрадном проспекте, улице Михаила Бойчука, Надднепрянском шоссе, улице Набережно-Крещатицкой и улице Набережно-Рыбальской.

Отметим, что на проспекте Степана Бандеры частично ограничено движение.

На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, улица Елизаветы Чавдар, Бориспольское шоссе, Дарницкое шоссе, проспект Соборности, проспект Юрия Гагарина, Броварской проспект и улица Братиславская.

Затруднено движение на Южном, Дарницком и Русановском мостах в направлении правого берега.

Напомним, у Киева появился собственный аромат.

Источник: УНН
Теги: Киев, пробки
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