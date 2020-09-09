В Японии самолет совершил посадку из-за отказа пассажира носить маску

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Японии самолет совершил незапланированную должность из-за того, что пассажир отказался надевать маску. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.

"В понедельник самолет на внутреннем рейсе в Японии совершил внеплановую посадку после того, как пассажир отказался носить защитную маску и угрожал экипажу. Бюджетный перевозчик Peach Aviation сообщил, что экипаж заметил мужчину без маски перед взлетом на рейсе из Кусиро до Хоккайдо, на севере Японии", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что представители авиакомпании заявили, что экипаж попросил его надеть маску, но он отказался. Также они сообщили, что после вылета мужчина кричал на других пассажиров, которые заявляли, что не хотят сидеть возле человека без маски.

"Мужчина также угрожал членам экипажа, которые сказали ему, что против него будут направлены предупредительного письма. Капитан решил приземлиться в аэропорту Ниигата на побережье Японского моря, чтобы вывести мужчину из самолета. Официальные лица заявили, что самолет вместе с 124 другими пассажирами прибыл в аэропорт Кансай с опозданием на более чем 2 часа", - указано в сообщении.

Сообщается, что это первый случай в Японии, когда внутренний рейс совершил внеплановую посадку из-за проблем с маской.

Напомним, в Турции граждан обязали носить маски на пляжах и в парках.