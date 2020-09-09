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В Украине уже 143 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2 551

В Украине уже 143 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2 551

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Украине на 8:40 9 сентября зафиксировано уже более 143 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2,5 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 143 030 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 551 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 979 человек, из них за сутки - 45.

Обновленных данных по выздоровевшим нет, по состоянию на 8 сентября выздоровели от болезни уже 63 546 человек.

Напомним, врач Голубовская рассказала о росте количества тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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