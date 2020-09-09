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В Украине несколько дней будет удерживатся самый высокий уровень пожарной опасности

В Украине несколько дней будет удерживатся самый высокий уровень пожарной опасности

КИЕВ. 9 сентября. УНН. По прогнозам Укргидрометцентра, в Украине будет удерживается теплая и засушливая погода, а на большей части территории страны объявлен самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

"9-11 сентября в южной части, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской и Ровенской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, в Украине в среду, 9 сентября, будет сухая погода, температура воздуха днем будет подниматься до 27 градусов тепла.

Источник: УНН
Теги: погода, пожары, ГСЧС
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