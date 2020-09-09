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Зеленский отправился в рабочую поездку в Хмельницкую область

Зеленский отправился в рабочую поездку в Хмельницкую область

Владимир Зеленский

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Хмельницкой области, где проведет ряд встреч, а также ознакомится с ходом строительства инфраструктурных проектов. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"Глава государства примет участие в презентации проекта Стратегии развития региона до 2027 года. Также Президент ознакомится с ходом реконструкции инфраструктурных объектов в рамках программы "Большая стройка". Запланированы встречи Владимира Зеленского с представителями энергетической отрасли и студентами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, вчера Зеленский прибыл сначала с рабочей поездкой в Сумскую область, а позже - приехал в Житомирскую.

Источник: УНН
Теги: визит, Хмельницкий и Хмельницкая область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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