Зеленский отправился в рабочую поездку в Хмельницкую область

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Хмельницкой области, где проведет ряд встреч, а также ознакомится с ходом строительства инфраструктурных проектов. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"Глава государства примет участие в презентации проекта Стратегии развития региона до 2027 года. Также Президент ознакомится с ходом реконструкции инфраструктурных объектов в рамках программы "Большая стройка". Запланированы встречи Владимира Зеленского с представителями энергетической отрасли и студентами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, вчера Зеленский прибыл сначала с рабочей поездкой в Сумскую область, а позже - приехал в Житомирскую.