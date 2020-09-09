У Президента презентовали чат-бот для крымчан

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Представительство Президента Украины в Крыму совместно с правозащитниками презентовали чат-бот CrimeaIsUAbot для граждан, проживающих на территории временно оккупированного полуострова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Представительство Президента Украины в Крыму совместно с правозащитной организацией “КрымSOS” и Украинским Хельсинским союзом по правам человека представили чат-бот CrimeaIsUAbot (t.me/CrimeaIsUaBot) в Telegram. Он создан для граждан, проживающих на территории временно оккупированного Крымского полуострова. С его помощью они смогут получить типовые ответы на часто задаваемые вопросы", — сообщили в Президента.

Сообщается, что чат-бот позволяет получить мгновенную консультацию 24/7 по оформлению паспорта гражданина Украины, свидетельства о рождении и смерти на оккупированной территории, актуальную информацию о порядке пересечения КПВВ, с образцами документов для заполнения и возможностью записаться в очередь на подачу документов.

Чат-бот будет размещен на сайтах профильных государственных органов и общественных организаций. Перечень актуальных вопросов, на которые можно будет получить ответы, будут дополняться.

Как сообщал УНН, начиная с 29 августа, иностранцы и лица без гражданства, которые хотят попасть на подконтрольную правительству территорию Украины через КПВВ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополя или попасть на ВОТ Украины, должны иметь страховой полис, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на срок пребывания на территории страны.

