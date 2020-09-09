Заполненность коек больными COVID-19 в Украине составляет более 45% - Степанов

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Украине занято более 45% коек в больницах, которые используются для лечения больных COVID-19, или имеют подозрение на него. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Хотел бы сообщить, что сегодня утром из всех наших коек, которые уже используются для лечения больных COVID-19, если мы считаем вместе и тех, у кого подтвержден диагноз, и тех, которым еще не подтвержден - в общем занято более 45% в целом по стране. Конечно, эта цифра отличается от региона к региону. Занято из 26 тыс. 861 кровати, это то количество коек, которые уже введены больницами в процесс лечения больных COVID-19. Вы видите, что растет госпитализация, растет количество заполненных коек, поэтому, уважаемые украинцы, соблюдайте правила", - сказал Максим Степанов.

Напомним, в нескольких областях и Киеве кровати для "коронавирусных" пациентов заняты на 50%.