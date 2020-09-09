Отравление Навального: МИД РФ отреагировал на демарш стран G7

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Якобы “отсутствие информации со стороны Берлина” не позволяет правоохранительным органам России задействовать все механизмы для установления обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ в связи с демаршем стран — участниц Группы семи по делу Навального, пишет УНН.

Как указали в министерстве, Россия “настойчиво добивается” того, чтобы Германия предоставила данные медицинского обследования Навального, включая информацию о результатах биохимических исследований, в соответствии с официальным запросом Генпрокуратуры РФ от 27 августа. “Несмотря на все наши обращения, в Берлине так и не сочли возможным оперативно и конструктивно отреагировать”, — подчеркнули в МИД РФ.

“Отсутствие вышеупомянутой информации не позволяет российским правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего. При этом нагнетание истерии вокруг этого дела лишь нарастает”, — говорится в заявлении.

В ведомстве назвали “безосновательными нападками” заявление стран — участниц G7 по ситуации с Навальным.

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В МИД России уверены, что основная задача якобы “антироссийской кампании” по ситуации с Алексеем Навальным — не забота о его здоровье, а мобилизация санкций.

“На фоне неконструктивного подхода германских властей продолжаются безосновательные нападки на Россию, — подчеркнули в министерстве. — Развернутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу ее инициаторы видят не в заботе о здоровье Навального и выяснении истинных причин его госпитализации, а в мобилизации санкционных настроений”.

Также отметим, что ранее российское внешнеполитическое ведомство заявило, что на отравление Навального “реакция Запада могла быть подготовлена заранее”.