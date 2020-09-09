"Справедливая зарплата" для врачей: Минздрав подал в Минфин расчеты по оплате труда на следующий год

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Министерство здравоохранения подало в Министерство финансов расчеты в бюджет на следующий год, включающих в себя установление заработной платы для врачей на уровне 20 тыс. грн. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Одной из серьезных целей этой реформы здравоохранения (это неоднократно подчеркивал Президент Украины Владимир Зеленский) является установление справедливой заработной платы... Не так, как сейчас - на 30% ниже, чем средняя заработная плата в Украине - я имею в виду, в сфере здравоохранения. Она должна быть справедливой, исходя из той работе, которую они делают и с той ответственности, которую они на себя берут каждый день. Мы подали соответствующие расчеты в бюджет на следующий год. Подали в Министерство финансов. И могу вам сказать, что сразу в тариф мы включали закладки справедливой заработной платы. Чтобы она была не менее 20 тыс. грн у врачей и справедливая заработная плата в других медицинских работников", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что именно это они будут отстаивать, чтобы ввести со следующего года.

Напомним, Степанов сообщил, какой считает "справедливую зарплату" для врачей.