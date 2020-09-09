В украинские вузы зачислены почти 1,5 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В украинские вузы зачислено почти 1,5 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий. Об этом рассказала заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук в эфире телеканала "ДОМ", передает УНН.

"Главная проблема и главный вызов были не только в том, чтобы убедить наших, прежде всего родителей и детей, приезжать на подконтрольную правительству территорию, а в том, чтобы ... как вы понимаете, очень много спекуляций и совершенно подрывной информационной деятельности, в том числе на оккупированной территории, о закрытии КПВВ, которые продолжает саботировать регулярно, по поводу того, чтобы молодежь выпускали с оккупированных территорий, и вовсе доходят ситуации до невероятных и нелогичных действий со стороны оккупационных властей, завершая информационной кампанией - разные угрозы, рассылка сообщений..." - рассказала Голованчук.

"Это не останавливает, и как раз то количество, о котором мы сейчас говорим - это чуть меньше 1,5 тыс. детей, абитуриентов, которые на сегодня уже вступили в вузы", - добавила она.

Заместитель министра напомнила также, что до 22 октября была продлена вступительная кампания на бюджет, и выразила надежду, что будет больше молодежи, которая сделает подобный шаг.

Как сообщал УНН, в июле стало известно, что боевики не выпускают с оккупированного Донбасса детей, которые намерены вступить в украинские высшие учебные заведения.



