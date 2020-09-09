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НАПК провело проверки в Нацслужбе здоровья, выявили ряд нарушений

НАПК провело проверки в Нацслужбе здоровья, выявили ряд нарушений

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило организацию работы по предупреждению и выявлению коррупции в Национальной службе здоровья Украины. Во время проверки было выявлено ряд незначительных нарушений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, при проверке НАПК установило незначительные нарушения требований законодательства о предотвращении коррупции:

▪️ не созданы все предусмотренные законом внутренние и регулярные каналы сообщения о возможных фактах коррупционных нарушений;
▪️ внутренние процедуры и механизмы принятия и рассмотрения сообщений о возможных фактах коррупционных нарушений не соответствуют требованиям действующего законодательства;
▪️ не произведена специальная проверка одного человека, который претендовал на должность, предусматривающую занятие ответственного или особо ответственного положения;
▪️ специальную проверку 27 человек проведено не в полном объеме.

В то же время, во время проверки в НАПК выделили удачные практики решений и подходов НСЗУ:
▪️ введен конфиденциальный опрос работников НСЗУ для оценки качества работы уполномоченного подразделения и знаний антикоррупционного законодательства работниками службы;
▪️ создания реестров уполномоченных подразделений (уполномоченных лиц) по вопросам предотвращения коррупции в медицинских учреждениях и органах власти, которые являются учредителями учреждений здравоохранения;
▪️ работников поощряют сообщать информацию, которая может предупреждать совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

"По результатам проведенной плановой проверки НАПК внесло руководителю НСЗУ Андрею Виленскому предписание об устранении нарушений и проведения служебного расследования. НАПК рекомендовало привести в соответствие с законодательством внутренние процедуры и механизмы приема и рассмотрения сообщений о возможных коррупционных нарушениях, а также обеспечить соблюдение требований по оценке коррупционных рисков в деятельности НСЗУ", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее НАПК проверило организацию работы по предупреждению и выявлению коррупции в Госэкоинспекции и ее отдельных территориальных органах.

Источник: УНН
Теги: коррупция, НАПК, нарушение
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